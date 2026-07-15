До завершения турнира осталось всего три матча, а борьбу за трофей продолжают сильнейшие команды. Кто стал первым финалистом ЧМ-2026, расскажет 24 Канал.

Какая сборная первой вышла в финал ЧМ-2026?

Сборная Испании неожиданно уверенно победила Францию со счетом 2:0. Подопечные де ла Фуэнте завладели инициативой с первых минут и больше контролировали мяч. Однако до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Пока на 20-й минуте Динь не нарушил правила против Ямаля в своей штрафной – арбитр без колебаний указал на точку. Оярсабаль уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Гол Оярсабаля в ворота Франции: смотрите видео от Megogo

Франция была не похожа на саму себя. У команды Дешама не получались позиционные атаки, лидеры команды неожиданно выглядели блекло и инертно. За весь первый тайм французы не нанесли ни одного удара в створ ворот Симона.

Испанцы играли организованно и забили второй гол на 58-й минуте. Порро сыграл в стеночку с Ольмо и пробил мимо Меньяна.

Гол Порро в ворота Франции: смотрите видео от Megogo

У Франции не хватало идей и сил, чтобы переломить ход игры. Килиан Мбаппе не сможет занести этот матч в свой актив. Лидер атак французов в конце матча начал сдавать нервы. Капитан "Ле Бльо" опасно врезался в вратаря Симона, за что получил от арбитра желтую карточку.

В итоге Испания победила со счетом 2:0.

Кто станет соперником испанцев в финале?

Уже сегодня, 15 июля, в 22:00 состоится второй полуфинал между Англией и Аргентиной.

Победитель этого противостояния выйдет в финал чемпионата мира-2026, где его уже ждет сборная Испании.

А команда, проигравшая в матче Англия – Аргентина, сыграет в матче за третье место против французов.

Финал чемпионата мира запланирован на 19 июля.