До завершення турніру залишилося лише три поєдинки, а боротьбу за трофей продовжують найсильніші команди. Хто став першим фіналістом ЧС-2026, розповість 24 Канал.

Яка збірна першою вийшла до фіналу ЧС-2026?

Збірна Іспанії несподівано впевнено перемогла Францію з рахунком 2:0. Підопічні де ла Фуенте заволоділи ініціативою з перших хвилин і більше контролювали м'яч. Однак до справді небезпечних момент справа не доходила. Аж поки на 20-й хвилині Дінь не порушив правила проти Ямаля у власному штрафному – арбітр без вагань вказав на позначку. Оярсабаль впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Гол Оярсабаля у ворота Франції: дивіться відео від Megogo

Франція була не схожою сама на себе. У команди Дешама не вдавалися позиційні атаки, лідери команди неочікувано виглядали блідими та інертними. За увесь перший тайм французи не завдали жодного удару у площину воріт Сімона.

Іспанці грали організовано і забили вдруге на 58-й хвилині. Порро обігрався у стіночку з Ольмо і пробив повз Меньяна.

Гол Порро у ворота Франції: дивіться відео від Megogo

У Франції не вистачало ідей та сил перевернути гру. Не зможе цей матч записати собі в актив Кіліан Мбаппе. У лідера атак французів наприкінці матчу почали здавати нерви. Капітан "Ле Бльо" небезпечно влетів на воротаря Сімона, за що отримав від рефері жовту картку.

Врешті Іспанія перемогла 2:0.

Хто стане суперником іспанців у фіналі?

Вже сьогодні, 15 липня, о 22:00 відбудеться другий півфінал між Англією та Аргентиною.

Переможець цього протистояння вийде у фінал чемпіонату світу-2026, де на нього вже чекає збірна Іспанії.

Натомість команда, яка програє у матчі Англія – Аргентина, зіграє у поєдинку за третє місце проти французів.

Фінал Мундіалю запланований на 19 липня.