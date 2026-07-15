Полуфинальное противостояние между Англией и Аргентиной выходит далеко за пределы футбольного поля. Многолетнее историческое, политическое и спортивное соперничество между двумя странами вновь оказалось в центре внимания накануне решающего матча, сообщает 24 Канал.

Каковы ожидания в Англии и Аргентине перед матчем

Английские болельщики вспоминают четвертьфинал чемпионата мира 1986 года, когда Диего Марадона помог Аргентине победить благодаря двум легендарным голам – скандальной "Руке Бога" и "Голу века". Для многих фанатов этот матч до сих пор остается символом несправедливости. Не забыли в Англии и чемпионат мира 1998 года, когда удаление Дэвида Бекхэма стало одним из ключевых моментов поражения англичан в серии пенальти.

Несмотря на эмоции, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони призвал не переносить исторические конфликты на футбольное поле.

Послание аргентинскому народу заключается в том, что это футбольный матч. Это просто игра в футбол, и две группы страстных болельщиков собираются посмотреть игру высочайшего уровня. Именно это и делает футбол – он объединяет болельщиков, он объединяет нации,

– заявил Скалони.

Впрочем, политическая напряженность только усилилась. Накануне полуфинала министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно вновь поднял вопрос о суверенитете над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Он обвинил Великобританию в "оккупации" архипелага и поставил под сомнение результаты референдума 2013 года, на котором 99,8% жителей островов поддержали сохранение статуса британской заморской территории.

В ответ пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера подчеркнул, что жители Фолклендских островов являются британцами и имеют право самостоятельно определять свое будущее.

Причина напряженных отношений между Англией и Аргентиной

Противостояние между Англией и Аргентиной имеет глубокие исторические корни. Его главной причиной остается территориальный спор по поводу Фолклендских (Мальвинских) островов и война 1982 года. Тогда аргентинская военная хунта высадила войска на островах, что привело к 74-дневной войне, завершившейся победой Великобритании. В конфликте погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

Именно поэтому победа Аргентины над Англией на чемпионате мира 1986 года воспринималась многими аргентинцами как символический реванш за поражение в войне. Последующие матчи на чемпионатах мира 1998 и 2002 годов лишь укрепили статус этой футбольной дуэли как одной из самых принципиальных в мировом спорте.

Теперь команды вновь встречаются на стадии полуфинала чемпионата мира. Несмотря на призывы не смешивать политику и спорт, многолетняя история взаимоотношений между двумя странами делает это противостояние одним из самых ожидаемых и эмоциональных матчей турнира.