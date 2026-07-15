Англия – Аргентина: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2026

Второго финалиста чемпионата мира-2026 определят в матче между сборными Англии и Аргентины. Полуфинальный матч состоится в среду, 15 июля.

Помимо борьбы за выход в финал турнира, болельщиков также интересует, смогут ли Джуд Беллингем и Гарри Кейн сократить отставание от Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата. 24 Канал предлагает следить за всеми событиями матча в режиме текстовой онлайн-трансляции.

Где и когда смотреть матч?

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. В Украине эксклюзивную трансляцию матча проведет медиасервис MEGOGO. Посмотреть игру можно в разделе "Спорт" в подразделе "Футбол" при наличии одной из подписок: "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" или "MEGOPACK".

Аналитическая студия перед матчем начнется в 21:00. Помимо платной трансляции, матч Англия – Аргентина будет доступен бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфирном телевидении Т2, а также в некоторых кабельных сетях.

Комментировать матч будут Александр Новак и Вадим Скичко. К ведущему студии Виталию Кравченко в 21:00 присоединятся футбольный эксперт, бывший игрок сборной Украины и нынешний тренер Александр Головко, а также спортивный журналист, комментатор и автор ютуб-проекта "Бомбардир" Роман Бебех.

Англия – Аргентина: онлайн-трансляция матча

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала между Англией и Аргентиной появится перед началом матча.