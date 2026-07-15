Окрім боротьби за вихід у фінал турніру, вболівальників також цікавить, чи зможуть Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн скоротити відставання від Ліонеля Мессі у списку найкращих бомбардирів чемпіонату. 24 Канал пропонує стежити за всіма подіями матчу в режимі текстової онлайн-трансляції.

Де та коли дивитися матч?

Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. В Україні ексклюзивну трансляцію матчу проведе медіасервіс MEGOGO. Переглянути гру можна в розділі "Спорт" у підрозділі "Футбол" за умови наявності однієї з підписок: "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" або "MEGOPACK".

Аналітична студія перед матчем стартує о 21:00. Окрім платної трансляції, поєдинок Англія – Аргентина буде доступний безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірному телебаченні Т2, а також у частині кабельних мереж.

Коментувати матч будуть Олександр Новак і Вадим Скічко. До ведучого студії Віталія Кравченка о 21:00 приєднаються футбольний експерт, колишній гравець збірної України та нинішній тренер Олександр Головко, а також спортивний журналіст, коментатор і автор ютуб-проєкту "Бомбардир" Роман Бебех.

Англія – Аргентина: онлайн-трансляція матчу

Текстова онлайн-трансляція півфіналу між Англією та Аргентиною з'явиться перед грою команд.