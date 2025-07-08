Ди Мария вернулся в родной клуб после 18-летней паузы: эмоциональная презентация

Анхель Ди Мария построил невероятную карьеру в Европе. После длительного вояжа он вернулся в родной чемпионат.

Аргентинский игрок будет выступать за клуб, где начинал свой футбольный путь. Он подписал контракт с Росарио Сентраль, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "сине-желтых".

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Ди Мария вернулся в Росарио Сентраль

Соглашение будет действовать до 30 июня 2026 года. Анхель Ди Мария будет играть под своим любимым 11 номером.

"Стать чемпионом в Сентраль – мечта, которую я не воплотил. Я постараюсь ее реализовать. Я мечтал о возвращении долгое время. Я хотел, чтобы это произошло быстрее, но, к сожалению, это было невозможно. Теперь все закончилось, и сегодня я здесь, счастлив со своей семьей.

Возвращение всегда было у меня на уме, с того дня, как я уехал. Я хотел этого еще в прошлом году, но это было невозможно. Мы решили остаться в Европе еще на год с мыслью вернуться к обсуждению переезда", – прокомментировал возвращение Ди Мария.

Презентация Ди Марии в Росарио Сентраль: смотрите видео

Отметим, что Анхель Ди Мария вернулся в Росарио Сентраль после 18 лет выступлений в Европе. Он играл в Бенфике, Реале, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентусе, с которыми суммарно завоевал 29 трофеев.

Справка. В составе аргентинского клуба вингер в начале карьеры провел 39 матчей. В них он забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, что накануне звездный Неймар продлил контракт с родным клубом, в который он вернулся в январе 2025 года.