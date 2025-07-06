Немецкий полузащитник оскорбительно высказался о руководстве клуба. В итоге Нойхаус должен заплатить большой штраф, а также игрок переведен из основной в резервную команду, сообщает 24 канал со ссылкой на Goal.

Читайте также Бывший одноклубник Зинченко предстанет перед судом: что натворил футболист

Что наговорил Нойхаус

Флориан Нойхаус во время отпуска отдыхал на Мальорке. Видео со скандальными высказываниями немецкого футболиста моментально разлетелось по социальным сетям.

Игрок Боруссии Менхенгладбах пообщался с болельщиками. Нойхаус в разговоре с фанатами назвал директора клуба Роланда Виркуса "худшим менеджером в мире", а затем добавил: "Дон Ролло платит Флориану Нойхаусу один, два, три, четыре миллиона".

На видео не было видно футболиста, который произносил свои слова. Впоследствии стало известно, что это именно Флориан Нойхаус говорил оскорбительные слова о директоре клуба.

Нойхаус высмеял директора Боруссии Менхенгладбах:

Боруссия Менхенгладбах спустя три дня после публикации видео наказала Флориана Нойхауса. Немецкий полузащитник получил большой штраф и был переведен в команду U-23 на месяц.

Какова дальнейшая судьба футболиста

Флориан Нойхаус был вице-капитаном Боруссии Менхенгладбах. Однако, вероятно, после этого скандала футболист потеряет свой статус в команде.

Отметим, что главный тренер "жеребцов" Герардо Сеоане почти не рассчитывает на Нойхауса. В сезоне-2024/2025 сыграл лишь в 18 матчах в официальных турнирах, при этом лишь дважды появился на поле в Бундеслиге.

Сообщали о том, что Ливерпуль и Бавария были заинтересованы в трансфере Флориана Нойхауса. Сейчас немецкого полузащитника связывают с Аугсбургом, куда он может перейти летом этого года.

Ранее в Интере разгорелся скандал после вылета из Клубного чемпионата мира 2025 года в США. Лаутаро Мартинес намекнул, что один из игроков должен покинуть команду.