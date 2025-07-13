Драматический камбэк: Ди Мария забил гол в дебютном матче после возвращения в родной клуб

В субботу, 12 июля, состоялись поединки первого тура чемпионата Аргентины. В одном из них Росарио Сентраль дома принимал Годой Крус.

Впервые после возвращения в родной клуб в составе хозяев сыграл Анхель Ди Мария. Звездный вингер был яркой фигурой на поле и едва не принес своей команде победу, сообщает 24 Канал.

Читайте также Третий дубль за восемь дней: Месси переписал историю МЛС – видео голов

Как сыграл Ди Мария в матче с Годой Крус?

37-летний футболист сыграл первый поединок за "сине-желтых" после 18-летней паузы. Уже в дебютной игре он забил гол.

Анхель сделал это на 78-й минуте с пенальти, открыв счет во встрече. Он уверенно переиграл голкипера, отправив мяч в нижний угол ворот Франко Петроли.

Как Ди Мария забил первый гол после возвращения в Росарио Сентраль: смотрите видео

Однако аргентинцу не удалось сказочно вернуться на Родину. На 89-й минуте он был вынужден покинуть поле из-за травмы. Его вывезли на носилках и пока неизвестно, насколько серьезным является повреждение.



Ди Мария травмировался в игре Росарио Сентраль – Годой Крус / Скриншот из трансляции

Отметим, что в конце концов хозяева еще и упустили победу. На пятой компенсированной минуте гостям принес ничью Висенте Поджи – 1:1.

Интересно. Последние свои семь мячей Анхель Ди Мария забивал исключительно с пенальти. С 11-метровой отметки он отмечался голами в ворота Годой Крус, Челси, Окленд Сити (дубль), Бока Хуниорс, Жил Висенте и Каса Пиа.

Следующий матч Росарио Сентраль проведет 19 июля на выезде против Лануса. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.