Уперше після повернення в рідний клуб у складі господарів зіграв Анхель Ді Марія. Зірковий вінгер був яскравою фігурою на полі та ледь не приніс своїй команді перемогу, повідомляє 24 Канал.

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Як зіграв Ді Марія в матчі з Годой Крус?

37-річний футболіст зіграв перший поєдинок за "синьо-жовтих" після 18-річної паузи. Вже в дебютній грі він забив гол.

Анхель зробив це на 78-й хвилині з пенальті, відкривши рахунок у зустрічі. Він упевнено переграв голкіпера, відправивши м'яч у нижній кут воріт Франко Петролі.

Як Ді Марія забив перший гол після повернення в Росаріо Сентраль: дивіться відео

Проте аргентинцю не вдалося казково повернутися на Батьківщину. На 89-й хвилині він був змушений залишити поле через травму. Його вивезли на ношах і наразі не відомо, наскільки серйозним є ушкодження.



Ді Марія травмувався у грі Росаріо Сентраль – Годой Крус / Скриншот із трансляції

Зазначимо, що врешті-решт господарі ще й втратили перемогу. На п'ятій компенсованій хвилині гостям приніс нічию Вісенте Поджі – 1:1.

Цікаво. Останні свої сім м'ячів Анхель Ді Марія забивав виключно з пенальті. З 11-метрової позначки він відзначався голами у ворота Годой Крус, Челсі, Окленд Сіті (дубль), Бока Хуніорс, Жил Вісенте та Каса Піа.

Наступний матч Росаріо Сентраль проведе 19 липня на виїзді проти Лануса. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.