Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1. Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі, повідомляє 24 Канал.

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Яке досягнення підкорилося Мессі?

Капітан "чапель" відзначився дублем. Спочатку на 17-й хвилині аргентинець забив гол зі штрафного, відправивши м'яч у нижній кут воріт, де перебував голкіпер гостей.

Після цього на початку другого тайму Нешвілл зрівняв рахунок, але на 62-й хвилині Мессі встановив остаточний рахунок. Він перехопив пас воротаря, якого обвів, і забив свій другий м'яч.

Це дозволило аргентинському футболісту вкотре переписати історію МЛС. За три дні до цього він став першим гравцем, який відзначився дублем у чемпіонаті в чотирьох матчах поспіль, а тепер оновив свій же рекорд, забивши два голи й у п'ятому поєдинку.

Дивіться відеоогляд матчу Інтер Маямі – Нешвілл

Довідка. Всього в нинішньому сезоні Ліонель Мессі провів 20 поєдинків на клубному рівні. В них він забив 17 голів і віддав 6 результативних передач.

Зазначимо, що наразі Інтер Маямі посідає п'яте місце в турнірній таблиці Східної конференції, відстаючи на п'ять очок від лідера, але має три матчі в запасі. Наступний поєдинок "чаплі" проведуть в ніч з 16 на 17 липня на виїзді проти Цинцинатті.