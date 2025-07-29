Анна Бессонова – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, которая имеет в своем активе целый ряд других наград. Если другая гимнастка Анна Ризатдинова регулярно находится на публике, то о жизни Анны Бессоновой после окончания карьеры известно не так уж и много.

29 июля 2025 года Анна Бессонова празднует свой 41-й день рождения. 24 Канал рассказывает о спортивном пути именинницы, завершении карьеры и жизни после спорта.

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Какие главные достижения Анны Бессоновой в художественной гимнастике?

Анна Бессонова родилась 29 июля 1984 года в Киеве в спортивной семье. Отец Анны, Владимир Бессонов, известный бывший футболист, а мама Виктория Бессонова – чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Поэтому с детства спорт шел бок о бок с Анной.

Уже в 5-летнем возрасте Бессонова начала свой путь в художественной гимнастике. Сначала будущая чемпионка тренировалась под руководством своей матери. А потом начала заниматься под пристальным взглядом легендарной Ирины Дерюгиной.

С 2002-го года Анна держалась среди лучших гимнасток мира и была лидером сборной Украины. Это вылилось в просто невероятную гору наград. Бессонова – пятикратная чемпионка мира и многократный призер соревнований, чемпионка (трижды) и призер чемпионата Европы, а также имеет целый ряд медалей со Всемирных игр, Игр доброй воли, Универсиады и других турниров по гимнастике.

Однако своих самых больших вершин в спорте Анна Бессонова добралась впервые в 2004 году, когда получила "бронзу" многоборья на Олимпиаде в греческих Афинах. Уже на следующих Олимпийских играх-2008 в Пекине Бессонова снова стала третьей в многоборье.

Видео выступления Бессоновой на Олимпиаде-2004

Как "Королева элегантности" завершила карьеру гимнастки?

В 2009-м гимнастка объявила, что уходит из профессионального спорта. А уже в следующем году выступила на своих последних соревнованиях. Бессонова выступила на Кубке Дерюгиной под трогательную песню известной певицы Лары Фабиан "Je suis malade".

За период своей карьеры гимнастки Анна Бессонова запомнилась и выделялась среди других своей элегантностью, грацией и экспрессивностью выступлений. Поэтому неудивительно, что украинцы дали прозвище "Королева элегантности".

Чем занималась Бессонова после завершения карьеры?

После завершения карьеры Бессонова работала тренером в Школе Дерюгиных, а также проводила мастер-классы по всему миру, участвовала в различных проектах.

В далеком 2009-м титулованная экс-гимнастка была участницей телепроекта "Танцую для тебя". Именно на этом шоу Бессонова продолжила свое победное шествие, ведь торжествовала в паре с Александром Лещенко.

Анна также попробовала свои силы в роли корреспондента телеканала "Футбол" во время домашнего футбольного Евро-2012, которое происходило в Украине и Польше. Была шеф-редактором модного журнала Pink.

Где сейчас бывшая гимнастка и что известно о личной жизни?

В 2017 году Бессонова покинула родную страну и начала новую страницу жизни за океаном. Уже в США титулованной бывшей гимнастке сделали предложение. Предложение состоялось прямо на баскетбольной площадке в перерыве матча Национальной баскетбольной лиги в Майами (29 декабря 2017 года). Мужем Анны стал Дмитрий Момот, с которым она училась в одной группе в киевском университете.

Только в апреле 2018-го Анна выложила фото с оригинального признания.

Только сейчас решили поделиться радостной вестью со всеми вами... Это было очень эмоционально!!! 29.12.2017, спасибо, Дмитрий Момот. Люблю тебя,

– подписала фото новоиспеченная невеста.



Предложение для Бессоновой / Фото из инстаграма Анны

4 ноября 2020 года Анна и Дмитрий впервые стали родителями.



Рождение первого ребенка семьи гимнастки / Фото из инстаграма Бессоновой

28 октября 2022 года в семье родился еще один сын.

Добро пожаловать домой, маленький братик,

– мило подписала фото экс-гимнастка.



Второй сын Анны Бессоновой / Фото из инстаграма бывшей гимнастки

В инстаграме бывшей гимнастки преимущественно семейный контент. Правда, последнее фото сыновей Анны было опубликовано 24 декабря 2023 года.

Дети Анны Бессоновой / Фото из инстаграма экс-гимнастки

Бессонова неактивно ведет свой инстаграм, где последняя публикация была сделана еще 6 июля прошлого года. В ней Анна поздравила своего мужа с днем рождения.



Бессонова поздравила мужа с днем рождения / Фото из инстаграма экс-гимнастки

В Майами Анна Бессонова основала собственную школу гимнастики, где работает там директором, администратором и детским тренером.

Что известно о гражданской позиции Бессоновой?

В начале полномасштабной войны России в Украине Анна выложила фотографию своего отца с оружием в руках.

В 2023-м году титулованная гимнастка рассказывала, что мечтает вернуться в Украину. Анна даже не отрицала того факта, что не будет препятствовать своим детям, если те в будущем захотели бы жить в Украине.

Украина – это мой дом. Киев – это мой дом. Мы обязательно приедем. Мне есть к кому ехать и куда ехать. Вопрос заключается не в том, что мы там будем делать. Вопрос, когда именно это произойдет. Я мечтаю о том, чтобы полететь в Украину как можно быстрее. Хочу показать детям нашу Родину. Возможно, они захотят там жить. Это будет их выбор,

– рассказывала Бессонова.

В то же время Анна заверила, что никогда не сомневалась в украинской нации, у которой огромный характер. По словам гимнастки, слово "сдаться" не существует в лексиконе украинцев. Зато она и ее семья, которая живет в США, не остается в стороне, помогая нашим военным.

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