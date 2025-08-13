Анна Маркович в своем инстаграме опубликовала роскошные фото. Сейчас футболистка отправилась на отдых перед стартом нового сезона, чем делится со своими фанами, сообщает 24 канал.

Невероятная Анна Маркович

Хорватская футболистка посетила отдых в Нью-Йорке. В социальных сетях Анна Маркович поделилась фото с прогулки в Центральном парке, покорив фанатов своей красотой.

Самая горячая футболистка Европы предстала перед камерой в роскошном образе на фоне волшебных пейзажей. Анна Маркович решила надеть белый топ без плеч и белые брюки.

Анна Маркович в Нью-Йорке / Фото из инстаграма футболистки

Анна Маркович сейчас выступает за Дамайенсе и сборную Хорватии. К португальскому клубу самая горячая и красивая футболистка Европы присоединилась в 2025 году.

