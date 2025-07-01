Гимнастка из Крыма и экс-супруга беглого Онищенко: где сейчас и чем занимается Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова – бывшая профессиональная художественная гимнастка, бронзовый олимпийский призер Рио-2016 и триумфатор многих других соревнований. Если некоторые спортсмены после окончания карьеры находятся в тени, то Ризатдинова почти не выпадает из медийного пространства.

Бывшая гимнастка участвует в телевизионных проектах, открыла собственную Академию, где воспитывает будущих олимпийских чемпионок, воспитывает сына и активно ведет свои социальные сети. 24 Канал рассказывает об Анне Ризатдиновой, ее жизни и занятиях.

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Что известно о спортивной карьере Анны Ризатдиновой?

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в украинском Симферополе. Уже в 5-летнем возрасте Анна начала свой путь в художественной гимнастике. Ее первым тренером стала Вероника Беляева.

В 15 лет спортсменка переехала из Крыма в столицу Украины после приглашения в сборную.

За свою спортивную карьеру Ризатдинова целую гору раз поднималась на подиумы на различных соревнованиях. Она является чемпионкой и призером мира и Европы, серебряным призером Европейских игр-2015, победительницей и призером Универсиады, а также Кубка мира и художественной гимнастики.

Однако самой большой ее наградой по величине является "бронза" Олимпиады-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро, которую завоевала в многоборье. В упражнениях с лентой и мячом Анна продемонстрировала третий результат, в булавах стала второй, а в выступлении с обручем финишировала четвертой. В итоге Ризатдинова уступила лишь двум представительницам России.

Ризатдинова на Олимпийских играх-2016: смотрите видео

Это была ее вторая в карьере Олимпиада. На первой в Лондоне-2012 Анна финишировала аж 10-й.

Когда завершила карьеру гимнастки?

После Олимпийских игр в Рио Ризатдинова сообщила, что завершает свою спортивную карьеру. Анна выложила прощальный пост в инстаграме, где объяснила, почему решила попрощаться с профессиональным спортом сразу после выигранной медали в Бразилии.



Анна Ризатдинова / Фото Getty Images

Анна призналась, что еще на пути к медали в Рио она поняла, что это последние для нее соревнования. Гимнастке хотелось простой человеческой жизни, без спортивной дисциплины, с отношениями, любимыми хобби. В то же время Ризатдинова вспоминала, что тренеры не поддержали такое ее решение о прекращении карьеры и пытались вернуть ее в большой спорт. Однако Анна не смогла найти в себе мотивацию дальше заниматься профессионально гимнастикой.

Я чувствовала, что дальше тренироваться мне уже не было смысла. Меня до сих пор спрашивают: "Хочу ли я вернуться в спорт?", "Не жалеешь, что бросила гимнастику?". Конечно, нет. Это было взвешенное, взрослое решение, я его приняла еще до старта Олимпиады,

– рассказывала Ризатдинова.

Чем и где после карьеры занималась Ризатдинова?

В 2019 году бывшая гимнастка стала участницей танцевального шоу "Танцы со звездами", где добралась до финала. К сожалению, Анна, которая привыкла побеждать, не торжествовала на этот раз. Ризатдинова, которая танцевала в паре с Александром Прохоровым, финишировала второй, уступив паре Евгения Кота и актрисы Ксении Мишиной.

Венский вальс в исполнении Ризатдиновой и Прохорова: смотрите видео

Многие считали такой финальный результат шоу несправедливым, ведь Анна очень красиво танцевала в течение целого проекта. Она регулярно демонстрировала свою растяжку, которую дала ей гимнастика.

Также экс-гимнастка участвовала в других развлекательных шоу и продолжает в них время от времени сниматься.

В то же время Ризатдинова работала на Олимпийских играх в Токио-2020 в студии "Суспільного". Бронзового призера Рио-2016 продолжают приглашать в спортивные студии, ведь за ее спиной огромный багаж опыта.

Находилась в браке и как Ризатдинова воспитывает сына?

Анна Ризатдинова состояла в браке со скандальным олигархом Александром Онищенко. В 2017-м году в этом браке у бывших супругов родился сын Роман. Уже в 2019-м Анна и Александр развелись, поэтому экс-гимнастка воспитывает сына одна. Биологический отец не общается с сыном.



Экс-супруги Онищенко и Ризатдинова / Фото из инстаграма Анны

Титулованная гимнастка частенько выкладывает контент с сыном в своих соцсетях.

Ризатдинова с сыном Романом / Фото из инстаграма Анны

Недавно бывшая гимнастка показала своим подписчикам, что вместе с сыном отправилась в путешествие.



Ризатдинова путешествует с сыном / Фото из инстаграма Анны

Также Роман без своей звездной мамы ездил в спортивный лагерь с командой Динамо, откуда даже не просился заблаговременно домой. Таким поступком и взрослением сына гордится Ризатдинова.

27 июля Анна выложила в инстаграм видео с концерта известной Дженнифер Лопес.

Видео Ризатдиновой с концерта Дженнифер Лопес

Открыла собственную школу и написала книгу

С сентября 2020-го открыты двери собственной Академии Анны Ризатдиновой в столице Украины, где она уже воспитывает будущих олимпийских чемпионок. Ее воспитанницы уже побеждают на соревнованиях.

В общем Академия будет отличаться своим подходом. В зале вы не услышите криков или обидных слов. Первоначально для нас важно отношение и индивидуальный подход к каждому ребенку. У нас нет отбора, у нас есть набор. Мы даем шанс проявить себя в художественной гимнастике абсолютно каждому ребенку. В будущем, только больше подготовимся, планируем выступать на соревнованиях и с радостью представлять свою академию на международных украинских соревнованиях,

– ранее рассказывала Ризатдинова.

Ризатдинова имеет собственную Академию / Фото с JetSetter.ua

В то же время Анна продолжает давать мастер-классы для юных гимнасток, путешествуя по миру.

Также в 2020-м Ризатдинова представила свою автобиографическую книгу под названием: "Мой роман со спортом".

Как Ризатдинова попробовала свои силы в теннисе?

12 июля в своих соцсетях Анна рассказала, что впервые вышла на теннисный корт. Ризатдинова вспомнила, что еще в 5-летнем возрасте перед ней стоял выбор – гимнастика, танцы или теннис. Тогда она выбрала гимнастику.

Быстро погружаешься в игру, она тебя буквально поглощает и ты не замечаешь, как пролетает время. Также понимаю, почему топовые спонсоры сопровождают именно этот вид спорта, не только, потому что он считается элитным, сама эстетика тенниса очень красивая. Сочетание, красоты, силы и сексуальности,

– написала под видео Анна.

Ризатдинова сыграла в теннис: смотрите видео

Анна Ризатдинова продолжает находиться в медийном инфопространстве в отличие от многих своих бывших коллег по гимнастическому цеху.