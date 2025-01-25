Удалила все совместные фото: жена звезды Шахтера подала на развод:

Анна Зубкова подала на развод со своим мужем, вингером Шахтера и сборной Украины Александром Зубковым. Пара прожила в браке шесть лет.

Анна Зубкова и Александр Зубков решили разорвать отношения. Жена футболиста сборной Украины и Шахтера подала заявление на развод, пишет 24 Канал.

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Не простила семейной измены

Соответствующий документ Анна опубликовала в сториз в инстаграме. В нем она просит расторгнуть брак. Интересно, что супружеская пара заключила договор об уплате алиментов на ребенка еще 5 апреля 2024 года.

Кроме того, Анна удалила из инстаграма совместные фото с Александром.

Заявление Анны Зубковой о расторжении брака / фото из инстаграма жены футболиста

Отметим, что Александр и Анна поженились в октябре 2019 года. Футболист сделал предложение накануне трансфера в венгерский Ференцварош.

В январе 2021 года у пары родилась дочь София. В прошлом году в семье произошел громкий скандал. Жена публично обвинила мужа в семейной измене. Однако впоследствии супруги нашли общий язык.

В начале января этого года Анна и Александр отпраздновали четырехлетие дочери. Она похвасталась букетом цветов, который подарил ей муж.

Напомним, что в конце прошлого года распался брак легенды Шахтера Андрея Пятова и его жены Юлии. Они прожили вместе почти 20 лет.