Анна Зубкова та Олександр Зубков вирішили розірвати стосунки. Дружина футболіста збірної України та Шахтаря подала заяву на розлучення, пише 24 Канал.

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Не пробачила сімейної зради

Відповідний документ Анна опублікувала у сторіз в інстаграмі. У ньому вона просить розірвати шлюб. Цікаво, що подружня пара уклала договір про сплату аліментів на дитину ще 5 квітня 2024 року.

Крім того, Анна видалила з інстаграму спільні фото з Олександром.

Заява Анни Зубкової про розірвання шлюбу / фото з інстаграму дружини футболіста

Зазначимо, що Олександр та Анна одружилися у жовтні 2019 року. Футболіст зробив пропозицію напередодні трансферу до угорського Ференцвароша.

У січні 2021 року у пари народилася донька Софія. Торік у сім'ї стався гучний скандал. Дружина публічно звинуватила чоловіка у сімейній зраді. Проте згодом подружжя порозумілося.

На початку січня цього Анна та Олександр відсвяткували чотириріччя донечки. Вона похизувалася букетом квітів, який подарував їй чоловік.

Нагадаємо, що наприкінці минуло року розпався шлюб легенди Шахтаря Андрія Пятова та його дружини Юлії. Вони прожили разом майже 20 років.