Український інсайдер Ігор Бурбас спростував можливий перехід Олександра Зубкова в Трабзонспор. Він заявив, що жоден турецький не робив пропозицій Шахтарю, повідомляє 24 канал.

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Інтерес клубів з МЛС до Зубкова

Стало відомо, що один з клубів МЛС зробив декілька пропозицій Шахтарю щодо Олександра Зубкова. В останній з них "гірникам" запропонувала за лідера команди понад п'ять мільйонів євро.

Донеччани поки що не дали відповіді щодо продажу Олександра Зубкова. Наразі перемовини тривають, а клуби намагаються узгодити суму трансферу, яка задовольнить обидві сторони.

Раніше Шахтар повідомляв, що не відпустить лідера команди менше, ніж за 5-6 мільйонів євро. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Зубкова сягає восьми мільйонів євро.

У сезоні-2024/2025 Олександр Зубков зіграв у 19 матчах за "гірників" в офіційних турнірах. На рахунку півзахисника донеччан 7 забитих м'ячів та 6 результативних передач.