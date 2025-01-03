Ганна Зубкова у своєму інстаграмі опублікувала багато фотографій та відео з дня народження доньки. Батьки влаштували справжнє свято у зв'язку з 4-річчям Софії, пише 24 Канал.

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Креативне привітання від Ганни Зубкової

Дівчинці подарували святковий торт з чотирма свічками, великі повітряні кулі та багато інших красивих подарунків.

Величезний букет червоних троянд отримала від Олександра і його дружина. Крім того, Ганна вирішила кумедно поділитися зі своїми підписниками враженнями від материнства.

"4 роки, як я о***ваю від радості материнства. Спойлер іншим мамам: легше не стало!", – написала Ганна.

День народження доньки Олександра та Ганни Зубкових / фото з інстаграму дружини футболіста

Зазначимо, що Олександр та Ганна одружилися у 2019 році. У їхніх стосунках були непрості часи, коли дружина звинуватила чоловіка у зраді. Втім, згодом подружжя зуміло порозумітися.

Нагадаємо, що взимку Олександр Зубков може змінити клубну прописку. У послугах вінгера Шахтаря зацікавлені турецький Трабзонспор та клуби з МЛС.