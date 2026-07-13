Не хочет возвращаться в Украину: 21-летний талант Динамо нашел новую команду в Австрии

Полузащитник Динамо Антон Царенко продолжит карьеру в Австрии. 21-летний футболист проведет следующий сезон на правах аренды в местном клубе.

Пока киевское Динамо открыло новый сезон матчем в квалификации Лиги Европы, один из молодых воспитанников команды определился со своим будущим. После неудачной аренды в Польше полузащитник попробует перезапустить карьеру во второй австрийской лиге, пишет "Футбол 24".

Где будет играть Царенко?

21-летний Антон Царенко станет игроком австрийского "Блау-Вайсс" (Линц).

Футболист перейдет в новый клуб на правах аренды, рассчитанной на один год. В сезоне 2026/27 Царенко будет выступать за команду, играющую во втором по силе дивизионе страны.

Для молодого полузащитника это будет вторая подряд аренда.

Почему полузащитник не вернулся в Динамо?

Предыдущий сезон Антон Царенко провел в польской "Лехии" (Гданьск), где также выступал на правах аренды. Правда, закрепиться в основном составе команды ему не удалось.

В сезоне 2025/26 украинец сыграл лишь восемь матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

Ранее ТаТоТаке сообщало, что по окончании сезона Царенко и защитник Максим Дячук не захотели возвращаться в Украину. Оба футболиста не входили в планы главного тренера "Динамо" Игоря Костюка, поэтому не отправились вместе с командой на летний учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Несмотря на непростой период в клубной карьере, Царенко остается одним из перспективных украинских футболистов своего поколения. Ранее он регулярно получал вызовы в молодежную сборную Украины.