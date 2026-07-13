Поки київське Динамо відкрило новий сезон матчем у кваліфікації Ліги Європи, один із молодих вихованців команди визначився зі своїм майбутнім. Після невдалої оренди в Польщі хавбек спробує перезапустити кар'єру у другій австрійській лізі, пише Футбол 24.

Де гратиме Царенко?

21-річний Антон Царенко стане гравцем австрійського Блау-Вайсс Лінц.

Футболіст перейде до нового клубу на правах оренди, яка буде розрахована на один рік. У сезоні-2026/27 Царенко виступатиме за команду, що грає у другому за силою дивізіоні країни.

Для молодого півзахисника це буде друга поспіль оренда.

Чому хавбек не повернувся до Динамо?

Попередній сезон Антон Царенко провів у польській Лехії Гданськ, де також виступав на правах оренди. Щоправда, закріпитися в основному складі команди йому не вдалося.

У кампанії-2025/26 українець зіграв лише вісім матчів у всіх турнірах і записав до свого активу одну результативну передачу.

Раніше ТаТоТаке повідомляло, що після завершення сезону Царенко та захисник Максим Дячук не захотіли повертатися до України. Обидва футболісти не входили до планів головного тренера Динамо Ігоря Костюка, тому не вирушили разом із командою на літній навчально-тренувальний збір в Австрії.

Попри непростий період у клубній кар'єрі, Царенко залишається одним із перспективних українських футболістів свого покоління. Раніше він регулярно отримував виклики до молодіжної збірної України.