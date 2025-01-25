Многомиллионная звезда Манчестер Юнайтед подписал контракт с клубом Ла Лиги

Антони покинул Манчестер Юнайтед и перебрался в Ла Лигу. Звездный бразильский футболист подписал соглашение с середняком испанского чемпионата.

24-летний игрок "красных дьяволов" присоединился к Бетису. Вингер будет выступать в составе "зелено-белых" на правах аренды, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт манкунианцев.

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Антони – игрок Бетиса

Антони приходил в Манчестер Юнайтед как звезда уровня мирового футбола. Выступления бразильца в Аяксе покорили сердца немалого количества болельщиков.

Однако в Английской Премьер-лиге карьера игрока пошла на спад. Вингер не смог адаптироваться на Туманном Альбионе и из игрока топового уровня стал настоящим посмешищем.

Звезда бразильского футбола перешел в Бетис с надеждой перезапустить свою карьеру в Испании. Антони будет защищать цвета "зелено-белых" на правах аренды до конца сезона 2024/2025 без опции выкупа.

К слову. Манчестер Юнайтед приобрел Антони у Аякса летом 2022 года. "Красные дьяволы" заплатили нидерландскому клубу сумасшедшие 95 миллионов евро.

В текущей кампании Антони появился лишь в 14 матчах Манчестер Юнайтед в официальных турнирах. За это время звездный бразильский вингер смог отличиться только одним забитым мячом.