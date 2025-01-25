24-річний гравець "червоних дияволів" приєднався до Бетіса. Вінгер виступатиме у складі "зелено-білих" на правах оренди, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт манкуніанців.

Читайте також Грає на позиції Мудрика: Челсі планує підписати гравця МанЮнайтед

Антоні – гравець Бетіса

Антоні приходив у Манчестер Юнайтед як зірка рівня світового футболу. Виступи бразильця в Аяксі підкорили серця чималої кількості вболівальників.

Проте в Англійській Прем'єр-лізі кар'єра гравця пішла на спад. Вінгер не зміг адаптуватись на Туманному Альбіоні та з гравця топового рівня став справжнім посміховиськом.

Зірка бразильського футболу перейшов у Бетіс з надією перезапустити свою кар'єру в Іспанії. Антоні захищатиме кольори "зелено-білих" на правах оренди до кінця сезону 2024/2025 без опції викупу.

До слова. Манчестер Юнайтед придбав Антоні в Аякса влітку 2022 року. "Червоні дияволи" заплатили нідерландському клубу шалені 95 мільйонів євро.

У поточній кампанії Антоні з'явився лише у 14 матчах Манчестер Юнайтед в офіційних турнірах. За це час зірковий бразильський вінгер зміг відзначитись тільки одним забитим м'ячем.