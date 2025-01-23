"Аристократи" планують підписати Алехандро Гарначо. 20-річний футболіст не потрібен "манкуніанцям", повідомляє 24 канал із посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

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МанЮнайтед відпустить Гарначо

За наявною інформацією керівництво Челсі зв'язалось з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Алехандро Гарначо. Боси "синіх" ведуть перемовини з представниками "червоних дияволів" відносно переходу аргентинця.

Також Челсі продовжує спілкуватись з оточенням 20-річного вінгера. Це може збільшити шанси лондонського клубу на підписання аргентинського півзахисника "манкуніанців".

Цікаво. Алехандро Гарначо став лауреатом премії Пушкаша у 2024 році. Аргентинець отримав нагороду від ФІФА за свій ефектний гол ударом через себе у матчі в АПЛ проти Евертона.

Раніше Наполі зробив пропозицію "червоним дияволам" щодо трансферу Гарначо. Однак неаполітанці не змогли знизити бажану ціну "манкуніанців" за аргентинського вінгера – 50 мільйонів євро.

Зазначимо, що у поточному сезоні Алехандро Гарначо зіграв у 32 матчах за Манчестер Юнайтед в офіційних турнірах. На рахунку аргентинця вісім голів та п'ять результативних передач.