Антонио Кандрева принял сложное решение. Легенда сборной Италии объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм футболиста.

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Прощальное обращение Кандревы

Антонио Кандрева опубликовал в инстаграме щемящее видео. Игрок ряда клубов Серии А и сборной Италии вспомнил начало профессиональной карьеры и попрощался с футболом.

Сегодня один из важнейших дней в моей жизни. Пришло время попрощаться с тобой, футбол. 30 лет назад начался мой путь, через радости и печали, жертвы и победы. И, безусловно, много эмоций. Я жил своей мечтой, своей страстью, я не считаю, это прощанием, а лишь новой отправной точкой. Спасибо тебе, футбол, до новых встреч,

– написал Кандрева.

Напомним, что Антони Кандрева за свою карьеру сыграл в 693 официальных матчах. За это время итальянский полузащитник сумел забить 106 голов и отдать 122 результативные передачи.

Больше всего Кандрева запомнился игрой за Интер и Лацио. Последним клубом, где играл Антонио стала скромная Салернитана, которая выступает в итальянской Серии Б (второй по силе дивизион в Италии)