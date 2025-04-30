Реал может потерять звездного игрока из-за хронической травмы

"Королевский клуб" на протяжении сезона испытывал большие проблемы с защитным звеном. Очередной потерей "сливочных" может стать центральный бек Антонио Рюдигер.

Финал Кубка Испании-2024/25 может стать последним матчем в карьере харизматичного защитника Реала Антонио Рюдигера. Немецкий легионер "сливочных" страдает из-за хронической травмы колена, пишет 24 Канал со ссылкой на El Confidencial.

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Неутешительные новости для Рюдигера

Медики диагностировали у 32-летнего футболиста остеоартроз. Это заболевание суставов чаще встречается у людей в возрасте 40-50 лет. Однако у Рюдигера оно проявилось раньше.

Сильная боль донимала немца на протяжении всего сезона. Медицинская служба "королевского клуба" знала о проблемах опытного футболиста. Ему приходилось играть на уколах и повязкой на левом колене.

29 апреля Рюдигер перенес операцию, из-за которой больше не сыграет в нынешнем сезоне. В случае подтверждения диагноза, защитник может досрочно повесить бутсы на гвоздь.

В нынешнем сезоне Рюдигер сыграл 49 матчей во всех турнирах. На счету защитника 3 гола и один ассист. За "сливочных" немец выступает с июля 2022 года.

Напомним, что в финале Кубка Испании Рюдигер получил красную карточку. Защитник на эмоциях бросил бутылку в арбитра и выражал свое недовольство. За свое агрессивное поведение 32-летний защитник получил дисквалификацию на 6 матчей.