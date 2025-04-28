Поэтому было принято решение уволить Карло Анчелотти после завершения сезона. Стали известны условия расторжения контракта итальянского специалиста со "сливочными", сообщает 24 канал со ссылкой на Relevo.

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Хорошие условия для папы Карло

По имеющейся информации, "Королевский клуб" беспрепятственно отпустит Карло Анчелотти работать в сборную Бразилии. "Сливочные" выплатят итальянцу всю сумму, которая была предусмотрена по контракту.

Также Анчелотти станет пожизненным послом Реала. Зато папа Карло может пойти на компромисс с мадридцами и согласится на уменьшение выплат.

К слову. Карло Анчелотти во второй раз возглавил Реал в 2021 году, подписав контракт до 2026 года с заработной платой в размере 11 миллионов евро. За это время итальянец выиграл со "сливочными" 11 трофеев.

Ранее появился новый кандидат на замену Карло Анчелотти. Реал может возглавить известный итальянский тренер.