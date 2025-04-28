Тому було ухвалено рішення звільнити Карло Анчелотті після завершення сезону. Стали відомі умови розірвання контракту італійського спеціаліста з "вершковими", повідомляє 24 канал із посиланням на Relevo.

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Хороші умови для тата Карло

За наявною інформацією, "Королівський клуб" без перешкод відпустить Карло Анчелотті працювати у збірну Бразилії. "Вершкові" виплатять італійцю усю суму, яка була передбачена за контрактом.

Також Анчелотті стане довічним послом Реала. Натомість тато Карло може піти на компроміс з мадридцями та погодиться на зменшення виплат.

До слова. Карло Анчелотті вдруге очолив Реал у 2021 році, підписавши контракт до 2026 року із заробітною платою у розмірі 11 мільйонів євро. За цей час італієць виграв з "вершковими" 11 трофеїв.

Раніше з'явився новий кандидат на заміну Карло Анчелотті. Реал може очолити відомий італійський тренер.