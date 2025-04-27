Керівництво збірної Бразилії розглядає Карло Анчелотті як головного кандидата на посаду головного тренера. Реал може звільнити італійського фахівця через невтішні результати команди.

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Нове місце роботи для Анчелотті

Якщо не трапиться нічого надзвичайного, то головний тренер Реала в кінці цього сезону очолить збірну Бразилії, пише 24 канал з посиланням на Relevo.

До Іспанії прилетів емісар Федерації футболу Бразилії Дієго Фернандес, який протягом останніх місяців вів переговори з Карло Анчелотті щодо контракту. Зараз представник знаходиться в Севільї, щоб знову зустрітися з тренером і спробувати остаточно завершити угоду.

Ще одна мета поїздки Дієго Фернандеса до Севільї – спробувати переконати Карло Анчелотті якнайшвидше приєднатися до збірної Бразилії. Якщо італієць прийме пропозицію, тоді йому доведеться покинути Реал у травні та відмовитися від участі в клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що у відбіркових матчах на чемпіонат світу збірна Бразилії сенсаційно розгромно поступилася Аргентині. Після цього команда звільнила головного тренера.