У суботу, 26 квітня, в Іспанії відбувся фінал Кубка Короля 2024-2025. В його межах Барселона здолала Реал з рахунком 3:2.

Читайте також Помер чемпіон світу та дворазовий переможець Кубка чемпіонів Жаїр да Коста

Яку причину поразки назвав Анчелотті

Наставник зазначив, що матч вийшов дуже хорошим. На його думку, перший тайм був складнішим, але в другому команда була кращою, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу Реала.

Гра була у нас під контролем. Ми були дуже близькі. Треба продовжувати боротися. Ми добре попрацювали сьогодні, мені нема в чому дорікнути команді.Якби ми перемогли, це не стало б сенсацією. У другому таймі ми були ближчими до цього, ніж наші суперники. Рефері? Я не хочу говорити про нього,

– сказав Карло Анчелотті.

Він також прокоментував третій пропущений гол від Барселони.

"Нам боляче від того, що ми не змогли підняти кубок над головою, але дорікнути команді нема в чому. Ми зіграли так, як повинні були", – додав Карло Анчелотті.

Відзначимо, що наразі Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, поступаючись Барселоні.