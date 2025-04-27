В субботу, 26 апреля, в Испании состоялся финал Кубка Короля 2024-2025. В его рамках Барселона одолела Реал со счетом 3:2.

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Какую причину поражения назвал Анчелотти

Наставник отметил, что матч получился очень хорошим. По его мнению, первый тайм был сложнее, но во втором команда была лучше, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Реала.

Игра была у нас под контролем. Мы были очень близки. Надо продолжать бороться. Мы хорошо поработали сегодня, Мне не в чем упрекнуть команду.Если бы мы победили, это не стало бы сенсацией. Во втором тайме мы были ближе к этому, чем наши соперники. Рефери? Я не хочу говорить о нем,

– сказал Карло Анчелотти.

Он также прокомментировал третий пропущенный гол от Барселоны.

"Нам больно от того, что мы не смогли поднять кубок над головой, но упрекнуть команду не в чем. Мы сыграли так, как должны были", – добавил Карло Анчелотти.

Отметим, что сейчас Реал занимает вторую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, уступая Барселоне.