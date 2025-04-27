Барселона – Реал 3:2

Голы: Педри, 28, Торрес, 84, Кунде, 116 – Мбаппе, 70, Чуамени, 77.

В субботу, 26 апреля, в Испании состоялся финал Кубка Короля 2024-2025. Впервые за годы до решающего матча дошли два главных гранда страны – Барселона и Реал, сообщает 24 Канал.

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Третье Эль-Классико за сезон

Команды подходили с совершенно разным бэкграундом к этому матчу. Реал потерпел неудачу в Лиге чемпионов и вылетел от Арсенала в четвертьфинале. Кроме того, мадридцы отстали в чемпионате Испании от Барсы на расстояние четырех баллов.

Каталонцы же оставались в борьбе за требл. Лидерство в Ла Лиге и выход в полуфинал ЛЧ позволяли с оптимизмом смотреть на эту перспективу. Но для этого надо было обыграть принципиального оппонента в Эль-Класико.

Кубковая игра стала третьим дерби команд в этом сезоне. В чемпионате и Суперкубке Испании Барселона не оставляла Реалу ни шанса – 4:0 и 5:2. Проблемой для "блаугранас" могла стать травма Левандовского, который был вынужден пропустить финал.

Контроль Барселоны

Впрочем на атакующий потенциал Барсы это не повлияло. В первом тайме подопечные Флика полностью контролировали игру, но свое явное преимущество смогли конвертировать только в один гол.

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Героем эпизода стал Педри, который отобрал мяч в центре поля, разогнал выпад Винисиуса, получил снаряд назад и круто пробил с дальней дистанции. Также имели возможности забивать Рафинья, Ольмо и Ямаль, который удивил фанатов новой прической.

Реалу удалось выровнять игру после перерыва, когда Анчелотти запустил в игру Мбаппе и Модрича. Еще в первые минуты после перерыва Винисиус заставил Щенсны несколько раз спасать свои ворота. Также бразилец бил и рядом с воротами.

Мбаппе перевернул игру

Барселона тоже предлагала контригру, однако мадридцы самоотверженно действовали в защите. Однако попытки Реала принесли свой результат. В середине второго тайма Мбаппе выбежал в прекрасную контратаку, заработал штрафной и сам точно пробил с него бильярдным ударом от стойки.

Этот мяч оживил игру Реала, который начал накатывать на ворота Барсы. Своего мадридцы достигли на 77 минуте, когда Чуамени замкнул головой подачу от Гюлера. Но каталонцам удалось оперативно восстановить паритет. Торрес реализовал выход один на один после заброса от Ямаля.

Барса снова сильнее

Экстратаймов можно было избежать в компенсированное время. На 90+5 минуте Асенсио сбил Рафинью в собственной площадке, после чего судья назначил пенальти. Он должен был приносить победу Барселоне, однако VAR подсказал арбитру пересмотреть эпизод.

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В итоге судья зафиксировал симуляцию от бразильца и отменил пенальти. Впрочем в экстратайме Барселоне удалось достичь своего и избежать серии пенальти. На 116 минуте Кунде подхватил мяч после обрезки от Модрича и точно пробил издали под стойку ворот Куртуа.

Таким образом, Барселона добывает свой 32-й Кубок Испании в истории. Для Ганса-Дитера Флика это уже второй трофей во главе "блаугранас" после Суперкубка. Впереди еще возможность развить успех благодаря триумфу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Ну а Реал близок к тому, чтобы окончательно провалить текущий сезон. Единственный турнир, где команда Анчелотти может еще взять трофей, это чемпионат Испании. Похоже, что итальянец покинет команду не на мажорной ноте.