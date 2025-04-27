Причина смерти футболиста пока не разглашается. На момент смерти ему было 84 года, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Ромы.

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Что известно об игроке

Бразилец сначала выступал за Португезу, а оттуда уже перешел в итальянский Интера. С миланским клубом он четыре раза завоевывал титул чемпиона Италии, дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также дважды Межконтинентальный Кубок.

В составе Ромы форвард играл в сезоне-1967/1968.

Жаир да Коста также вызывался в сборную Бразилии, с которой выиграл титул чемпиона мира в 1962 году. Правда, он лишь один раз выходил на поле.