Эквадорский футболист Антонио Валенсия накануне попал в очень непростую ситуацию. Он стал свидетелем попытки совершить самоубийство.

Бывший игрок Манчестер Юнайтед проявил сознательность и стрессоустойчивость. Он не проигнорировал несчастного молодого человека, а помог спасти ему жизнь, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети спортсмена.

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Как Валенсия помог незнакомцу?

Звездный эквадорец рассказал, что это произошло вечером 28 июля. Он ехал в автомобиле и увидел парня, который хотел прыгнуть с моста. Экс-футболист "красных дьяволов" вовремя среагировал и вместе с другими людьми отговорил незнакомца накладывать на себя руки.

"Накануне со мной произошел случай, который был очень неприятным. Один парень хотел покончить жизнь самоубийством на этом мосту, и он был очень молод. Я вышел из машины и подошел к нему. Я его не спас, но так, пытался с ним поговорить. Слава Богу, он меня узнал.

Пытался сказать несколько слов, чтобы мотивировать его, и это было очень тяжело. Слава Богу, потом прибыли члены его семьи, и он решил не лишать себя жизни. Пожалуйста, позаботимся о себе, о своем уме и сердцах. Психическое здоровье очень важно. Пожалуйста, позаботимся обо всем этом – жизнь очень хрупкая", – написал футболист.

Валенсия помог спасти парня от самоубийства: смотрите видео

К слову. Антонио Валенсия большую часть своей карьеры провел в составе Манчестер Юнайтед, за который сыграл 339 поединков. Он добыл с "красными дьяволами" девять трофеев, в частности, дважды триумфовал в АПЛ.

Напомним, что накануне бывший клуб эквадорца оформил один из самых дорогих трансферов в своей истории, усилив атакующую линию команды.