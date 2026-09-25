Впереди – два решающих дня, которые и определят, сможет ли Явгусишин подняться со второго места в турнирной таблице на первое. Победа важна для того, чтобы приблизиться к заветному титулу йокодзуны, пишет 24 Канал.

Успешная серия Аонишики

После трех подряд неудач в схватках с 4-го по 6-й Даниил Явгусишин обрел победный ритм и уже семь боев подряд не знает горечи поражения. В пятницу он доказал свое превосходство над озеки Котозакурой, чей дед был 53-м в истории йокодзуной.

Благодаря этой победе Аонишики удерживается среди лидеров турнира Aki Basho. В его активе в общей сложности 10 побед, в то время как у лидера Оносато – 11.

Что ждет Явгусишина в конце турнира

В субботу Аонишики сразится с озеки Кирисимой, у которого был шанс после турнира стать йокодзуной в случае победы, но он потерпел неудачу и лишился математических шансов на Кубок Императора.

По всем законам драматургии именно в последний день Aki Basho у Явгусишина будет самый сложный соперник – йокодзуна Оносато. Есть вероятность, что это будет лобовое столкновение за победу в соревнованиях.

Чтобы стать йокодзуной, Явгусишину нужно выиграть два Кубка Императора подряд.