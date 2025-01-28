Экс-арбитра УПЛ отстранили от футбола на три года: в чем его подозревают

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ на своем заседании принял решение об отстранении от футбольной деятельности бывшего арбитра Дмитрия Кутакова. В последнее время он работал наблюдателем арбитража на матчах.

Комитет этики и честной игры УАФ начал следствие в отношении наблюдателя арбитража Дмитрия Кутакова. Это произошло после обращения одного из арбитров УПЛ, пишет 24 Канал со ссылкой на Тribuna.

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УАФ: Кутаков пытался манипулировать результатами матчей

В ходе расследования были получены материалы, которые подтверждают участие Кутакова в организации договорных матчей.

"В прошлом году арбитр Премьер Лиги, согласно предоставленным заранее инструкциям, сообщил комитету арбитров об обращении от Кутакова Д.А. относительно возможного влияния (манипулирования) на результат матча УПЛ, перед игрой. На основании этого обращения было открыто служебное расследование комитетом этики и честной игры.

В ходе расследования были проведены опросы и исследования, собраны материалы (в том числе, которые подтверждали попытки Кутакова Д.А. влияния (манипулирования) результатами", – говорится в комментарии УАФ.

Отметим, что Дмитрий Кутаков был игроком футбольных команд Униспорт и Рудня. В 2005 году начал карьеру футбольного арбитра. Работал на матчах Второй лиги и Первой лиги чемпионата Украины. Впоследствии начал судить поединки Украинской Премьер-лиги.

После завершения карьеры арбитра Кутаков перешел на должность наблюдателя арбитража.