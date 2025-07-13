Туран назвал двух звездных футболистов, на которых все в Шахтере должны равняться

Арда Туран в конце мая возглавил донецкий Шахтер. Он работает с командой уже полтора месяца и пытается привить ей свой стиль футбола.

Турецкий специалист рассказал, что хочет видеть от своих подопечных на поле. Он выделил два аспекта, которые являются сверхважными, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также Третий дубль за восемь дней: Месси переписал историю МЛС – видео голов

Что требует Туран от игроков Шахтера?

По словам наставника "горняков", дончане должны уметь хорошо прессинговать. Он привел в пример нападающего ПСЖ Усмана Дембеле, который вышел на новый уровень после прогресса в этом компоненте игры:

Я был атакующим игроком, всегда играл под 10-м номером, и в конце концов не любил бегать. Но это первый шаг к достижению определенных вещей. Вы можете видеть, как Усман Дембеле изменился, начав высоко прессинговать. Если мы хотим достичь самого высокого уровня с Шахтером, нам нужно биться так. Если ты готов, ты почувствуешь, что можешь соперничать с кем угодно.

Также тренер Шахтера подчеркнул, что хорошая физическая форма является залогом успеха. В этом аспекте он выделил еще одного игрока ПСЖ, который ему очень импонирует.

"В топ-5 лигах 24 игрока из 24 имеют самое высокое физическое качество. В других чемпионатах лишь пять или шесть футболистов в каждой команде имеют такое качество, и это создает дисбаланс.

Посмотрите на Нуну Мендеша, левого защитника ПСЖ: он теряет много мячей, но суть в том, что он реагирует сразу после этого. Тактика и правильное позиционирование важны, но их невозможно реализовать без физической подготовки", – сказал Туран.

Справка. Донецкий Шахтер уже провел первый официальный поединок под руководством Арды Турана. "Горняки" разгромили Ильвес в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Напомним, что следующую игру дончане сыграют 17 июля. Это будет ответный матч против финнов, который начнется в 19:00 по киевскому времени.