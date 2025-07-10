Шахтер начал свой путь в еврокубках в сезоне 2025-2026. Дончане стартовали в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, где их соперником стал финский Ильвес, сообщает 24 Канал.

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Дебют Турана

Для нового тренера Шахтера Арды Турана эта игра была дебютной официальной во главе команды. "Горняки" вынуждены стартовать аж с первого квалификационного раунда Лиги Европы, из-за чего сборы в Словении получились довольно короткими.

К счастью, первый соперник Шахтера не выглядел слишком грозно. Ильвес существенно по классу уступает донетчанам, поэтому и был явным андердогом в противостоянии.

К тому же, все ключевые игроки "горняков" были в строю, что позволило Турану выставить оптимальный состав. Справа в защите вышел Конопля вместо Винисиуса, а в нападении сформировалось бразильское трио Кевин – Элиас – Алиссон.

Шахтер – Ильвес 6:0

Голы: Алиссон, 26, 47, Элиас, 43, Кевин, 74, Педриньо, 88, Невертон, 90.

Дончане решили долго не испытывать нервы фанатов и уже в первом тайме доказали свой статус фаворита. Шахтер полностью контролировал игру и смог забить дважды до перерыва.

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Сначала Алиссон откликнулся на хитрый пас от Кевина и реализовал выход один на один. А перед перерывом уже сам Сантана выступил в роли ассистента. Его навес с углового головой удачно завершил Элиас.

В целом же именно Алиссон стал главным героем встречи. После перерыва вингер не остановился и снова записал на свой счет гол и два ассиста. Сначала бразилец забил после заброса от Ризныка.

Сантана выиграл силовую борьбу с защитником Ильвеса и удачно пробил мимо кипера. Окончательно закрыл игру Кевин, который на 74-й минуте добил мяч в пустые ворота после выпада Алиссона. В последнем голе стоит выделить еще и красивый разрезной пас от Очеретько.

Напомним, что в последнее время Олег не мог заиграть в Шахтере и играл по арендам в Мариуполе, Днепре-1 и Карпатах. Под занавес игры Педриньо и Невертон забили еще по голу, доведя дело до счета 6:0.

Таким образом, Арда Туран мощно стартует в Шахтере, добывая разгромную победу в дебютном еврокубковом матче. Похоже, что ответный матч 17 июля в Тампере становится формальностью.

Обзор матча Шахтер – Ильвес в Лиге Европы: смотреть видео