Со значительными убытками завершили 2024 год киевское Динамо и донецкий Шахтер. Долги украинских грандов составляют десятки миллионов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Какие убытки понесли Шахтер и Динамо

По информации источника, сумма убытков Динамо составляет 12,9 миллионов долларов. "Горняки" отрицательно опередили своих главных конкурентов в чемпионате. Убытки Шахтера за 2024 год составляют 42.8 миллионов долларов.

Среди "лидеров" также львовские Карпаты и Полесье – 8,5 и 4,7 миллиона убытков соответственно.

Убытки украинских клубов в 2024 году / скриншот из видео

Отметим, что Динамо и Шахтер являются постоянными участниками еврокубков. Кроме того, футболисты украинских грандов пользуются спросом на трансферном рынке. Однако все эти доходы не могут перекрыть все расходы.

Стоит заметить, что из-за войны украинские клубы вынуждены играть домашние матчи за рубежом, тратя значительные суммы на аренду стадионов.

Напомним, что новый сезон-2025/26 первыми начнут "горняки". 10 июля Шахтер сыграет в первом раунде квалификации Лиги Европы против финского Ильвеса. Перед важными матчами "горняки" остались без двух ведущих игроков.

Динамо вступит в еврокубковую кампанию со второго раунда отбора Лиги чемпионов. Команда Александра Шовковского встретится с победителем пары Жальгирис – Хамрун Спартанс.