Дарио Срна заявил, что внимание мирового сообщества к войне в Украине значительно уменьшилось, хотя боевые действия продолжаются уже одиннадцатый год. По его словам, сейчас другие конфликты отвлекают международную аудиторию, пишет 24 Канал со ссылкой на Marca.

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Комментарий Срны о войне

Спортивный директор Шахтера также надеется, что война скоро завершится, потому что это слишком для всех.

Пришло время сесть за стол, поговорить и подписать мирное соглашение. Твоя работа – это не только быть спортивным директором, генеральным директором или тренером. Ты еще и отец, брат для многих молодых игроков, которые приезжают из Бразилии и других стран. Для них война – это что-то далекое, и не просто объяснить, что происходит, когда ракеты атакуют Киев или любой другой город,

– сказал Дарио Срна.

Он также добавил, что есть игроки, которые потеряли родных и близких и это невыносимая боль.

Напомним, что недавно российская атака уничтожила офис Федерации футзала Киева.