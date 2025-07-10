Шахтар розпочав свій шлях у єврокубках у сезоні 2025-2026. Донеччани стартували в Лізі Європи з першого кваліфікаційного раунду, де їх суперником став фінський Ільвес, повідомляє 24 Канал.

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Дебют Турана

Для нового тренера Шахтаря Арди Турана ця гра була дебютною офіційною на чолі команди. "Гірники" змушені стартувати аж з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, через що збори в Словенії вийшли доволі короткими.

На щастя, перший суперник Шахтаря не виглядав надто грізно. Ільвес суттєво за класом поступається донеччанам, тому і був явним андердогом у протистоянні.

До того ж, всі ключові гравці "гірників" були в строю, що дозволило Турану виставити оптимальний склад. Праворуч у захисті вийшов Конопля замість Вінісіуса, а в нападі сформувалось бразильське тріо Кевін – Еліас – Аліссон.

Шахтар – Ільвес 6:0

Голи: Аліссон, 26, 47, Еліас, 43, Кевін, 74, Педріньо, 88, Невертон, 90.

Донеччани вирішили довго не випробовувати нерви фанатів та вже у першому таймі довели свій статус фаворита. Шахтар повністю контролював гру та зміг забити двічі до перерви.

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Спочатку Аліссон відгукнувся на хитрий пас від Кевіна та реалізував вихід сам на сам. А перед перервою вже сам Сантана виступив у ролі асистента. Його навіс з кутового головою вдало завершив Еліас.

Загалом же саме Аліссон став головним героєм зустрічі. Після перерви вінгер не зупинився та знову записав на свій рахунок гол та два асисти. Спочатку бразилець забив після закидання від Різника.

Сантана виграв силову боротьбу із захисником Ільвеса та вдало пробив повз кіпера. Остаточно закрив гру Кевін, який на 74-й хвилині добив м'яч у порожні ворота після випаду Аліссона. В останньому голі варто виділити ще і красивий розрізний пас від Очеретька.

Нагадаємо, що останнім часом Олег не міг заграти у Шахтарі та грав по орендах у Маріуполі, Дніпрі-1 та Карпатах. Під завісу гри Педріньо та Невертон забили ще по голу, довівши справу до рахунку 6:0.

Таким чином, Арда Туран потужно стартує у Шахтарі, здобуваючи розгромну перемогу в дебютному єврокубковому матчі. Схоже, що матч-відповідь 17 липня в Тампере стає формальністю.

Огляд матчу Шахтар – Ільвес у Лізі Європи: дивитися відео