Тренер Шахтера неожиданно покинул Украину

В донецком клубе могут произойти неожиданные кадровые изменения. В сети обсуждают местонахождение Арды Турана.

В Турции обсуждают визит тренера "горняков" в родную страну сразу после матча чемпионата Украины. Об этом сообщил ресурс NTV Spor.

Почему Туран улетел в Турцию

По информации источника, специалист отправился в Стамбул сразу после победы Шахтера над ровенским "Вересом" (3:0).

Отмечается, что там запланирована встреча Турана с президентом турецкой футбольной федерации Ибрагимом Хаджиосманоглу.

После ухода Винченцо Монтеллы с поста тренера сборной Турции имя 39-летнего Арды Турана вновь оказалось в центре внимания. TFF рассматривает его в качестве кандидата на пост главного тренера "ай-ильдизлов",

– говорится в сообщении.

Добавим, что в среду, 14 октября, "горняки" проведут матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК. Матч состоится в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Только ли сборная Турции рассматривает Турана в качестве будущего тренера

О турецком векторе развития тренера Шахтера говорят уже некоторое время: в сентябре СМИ сообщали, что Арда Туран может стать новым тренером Трабзонспора. Но тогда команду возглавил немецкий специалист Томас Райс.

В настоящее время Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ с 21 очком после 8 матчей, опережая идущее вторым Полесье на два очка.