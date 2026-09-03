На днях Трабзонспор покинул бывший главный тренер Фатих Текке. Одним из кандидатов на вакантную должность является Арда Туран, пишет турецкий ресурс Ajansspor.

Что известно об интересе Трабзонспора к Турану

Турецкие журналисты сообщают, что руководство клуба ведет переговоры с бывшим лидером национальной сборной этой страны, а также с тренером Эюпспора.

Президент Эртугрул Доган провел свою первую встречу с Ардой Тураном, главным тренером донецкого Шахтера. Однако сообщается, что молодому тренеру будет сложно перейти в Трабзонспор, поскольку в этом сезоне он будет выступать в Лиге чемпионов с украинской командой,

– пишет издание.

Отметим, что в главном турнире Европы Шахтер стартует уже 10 сентября. В первом туре "горняки" сразятся с чемпионом Нидерландов ПСВ. Выездной матч в Эйндховене начнется в 19:45 по киевскому времени.

Как обстоят дела у Турана в Шахтере

На старте чемпионата Украины 2026/27 команда проиграла один матч и одержала три победы в четырех матчах. Шахтер занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо эксклюзивно для 24 Канала оценил перспективы "горняков" в самом престижном еврокубковом турнире.