Как и раньше, сезон пройдет в формате 16 команд, которые сыграют друг с другом по два матча – дома и на выезде. Чемпионат начнется 31 июля, а закончится необычно поздно – уже в начале июня, пишет 24 Канал.

Кто участвует в сезоне УПЛ 2026–2027 по футболу?

Все участники чемпионата Украины в высшем дивизионе в этом сезоне:

Буковина (Черновцы)

Верес (Ровно)

Динамо (Киев)

Эпицентр (Каменец-Подольский)

Заря (Луганск)

Карпаты (Львов)

Колос (Коваливка, Киевская обл.)

Кривбасс (Кривой Рог)

Кудровка (Кудровка, Черниговская обл.)

Левый Берег (Киев)

ЛНЗ (Черкассы)

Оболонь (Киев)

Полесье (Житомир)

Харьков (Харьков)

Черноморец (Одесса)

Шахтер (Донецк)

Турнирная таблица УПЛ 2026–2027