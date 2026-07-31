Як і раніше, сезон пройде у форматі 16 команд, які зіграють кожна проти кожної по два матчі – вдома та на виїзді. Чемпіонат стартує 31 липня, а закінчиться незвично пізно, вже на початку червня, пише 24 Канал.

Хто грає у сезоні УПЛ 2026 – 2027 із футболу?

Усі учасники чемпіонату України у найвищому дивізіоні цього сезону:

Буковина (Чернівці)

Верес (Рівне)

Динамо (Київ)

Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

Зоря (Луганськ)

Карпати (Львів)

Колос (Ковалівка, Київська обл.)

Кривбас (Кривий Ріг)

Кудрівка (Кудрівка, Чернігівська обл.)

Лівий Берег (Київ)

ЛНЗ (Черкаси)

Оболонь (Київ)

Полісся (Житомир)

Харків (Харків)

Чорноморець (Одеса)

Шахтар (Донецьк)

Турнірна таблиця УПЛ 2026 – 2027