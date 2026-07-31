Як і раніше, сезон пройде у форматі 16 команд, які зіграють кожна проти кожної по два матчі – вдома та на виїзді. Чемпіонат стартує 31 липня, а закінчиться незвично пізно, вже на початку червня, пише 24 Канал.

Хто грає у сезоні УПЛ 2026 – 2027 із футболу?

Усі учасники чемпіонату України у найвищому дивізіоні цього сезону:

  • Буковина (Чернівці)
  • Верес (Рівне)
  • Динамо (Київ)
  • Епіцентр (Кам'янець-Подільський)
  • Зоря (Луганськ)
  • Карпати (Львів)
  • Колос (Ковалівка, Київська обл.)
  • Кривбас (Кривий Ріг)
  • Кудрівка (Кудрівка, Чернігівська обл.)
  • Лівий Берег (Київ)
  • ЛНЗ (Черкаси)
  • Оболонь (Київ)
  • Полісся (Житомир)
  • Харків (Харків)
  • Чорноморець (Одеса)
  • Шахтар (Донецьк)

Турнірна таблиця УПЛ 2026 – 2027

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1. Буковина 0 0 0 0 0 0
2. Верес 0 0 0 0 0 0
3. Динамо 0 0 0 0 0 0
4. Епіцентр 0 0 0 0 0 0
5. Зоря 0 0 0 0 0 0
6. Карпати 0 0 0 0 0 0
7. Колос 0 0 0 0 0 0
8. Кривбас 0 0 0 0 0 0
9. Кудрівка 0 0 0 0 0 0
10. Лівий Берег 0 0 0 0 0 0
11. ЛНЗ 0 0 0 0 0 0
12. Оболонь 0 0 0 0 0 0
13. Полісся 0 0 0 0 0 0
14. Харків 0 0 0 0 0 0
15. Чорноморець 0 0 0 0 0 0
16. Шахтар 0 0 0 0 0 0

Розклад матчів УПЛ 2026 – 2027

1-й тур

П'ятниця, 31 липня, 18:00. Зоря — Колос

Субота, 1 серпня, 13:00. Кривбас — Карпати

Субота, 1 серпня, 15:30. Харків — Верес

Неділя, 2 серпня, 13:00. Чорноморець — Полісся

Неділя, 2 серпня, 15:30. Епіцентр — Оболонь

Понеділок, 3 серпня, 15:30. Буковина — ЛНЗ

Понеділок, 3 серпня, 18:00. Кудрівка — Шахтар

Динамо — Лівий Берег ПЕРЕНЕСЕНО

2-й тур

08.08.2026

Буковина — Оболонь

Верес — Динамо

Зоря — Кривбас

Лівий Берег — Кудрівка

Полісся — Харків

Карпати — ЛНЗ

Чорноморець — Колос

Епіцентр — Шахтар

3-й тур

15.08.2026

Динамо — Колос

Полісся — Зоря

Кривбас — Лівий Берег

Харків — Шахтар

Епіцентр — Верес

Кудрівка — Оболонь

ЛНЗ — Чорноморець

Карпати — Буковина

4-й тур

29.08.2026

Зоря — Харків

Лівий Берег — Карпати

ЛНЗ — Верес

Кудрівка — Епіцентр

Шахтар — Полісся

Чорноморець — Кривбас

Колос — Оболонь

Буковина — Динамо

5-й тур

05.09.2026

Чорноморець — Лівий Берег

Харків — Оболонь

Верес — Зоря

Полісся — Кудрівка

Динамо — ЛНЗ

Кривбас — Колос

Епіцентр — Буковина

Карпати — Шахтар

6-й тур

12.09.2026

Кривбас — Харків

Верес — Кудрівка

Лівий Берег — Полісся

ЛНЗ — Оболонь

Колос — Карпати

Шахтар — Чорноморець

Динамо — Епіцентр

Буковина — Зоря

7-й тур

19.09.2026

Карпати — Верес

Кудрівка — Колос

Полісся — Кривбас

Шахтар — ЛНЗ

Чорноморець — Оболонь

Епіцентр — Лівий Берег

Харків — Буковина

Зоря — Динамо

8-й тур

10.10.2026

ЛНЗ — Кудрівка

Буковина — Полісся

Оболонь — Кривбас

Колос — Епіцентр

Чорноморець — Харків

Верес — Шахтар

Динамо — Карпати

Лівий Берег — Зоря

9-й тур

17.10.2026

Полісся — Динамо

Кривбас — ЛНЗ

Оболонь — Верес

Шахтар — Колос

Зоря — Чорноморець

Карпати — Епіцентр

Кудрівка — Буковина

Харків — Лівий Берег

10-й тур

24.10.2026

Лівий Берег — ЛНЗ

Буковина — Кривбас

Полісся — Оболонь

Верес — Колос

Чорноморець — Карпати

Епіцентр — Харків

Шахтар — Зоря

Динамо — Кудрівка

11-й тур

31.10.2026

Кривбас — Динамо

Оболонь — Шахтар

Колос — Полісся

Верес — Чорноморець

Зоря — Епіцентр

Карпати — Кудрівка

Лівий Берег — Буковина

ЛНЗ — Харків

12-й тур

07.11.2026

Оболонь — Лівий Берег

Буковина — Колос

Кудрівка — Чорноморець

Епіцентр — Кривбас

Шахтар — Динамо

Харків — Карпати

Зоря — ЛНЗ

Полісся — Верес

13-й тур

21.11.2026

Колос — Харків

Чорноморець — Епіцентр

Лівий Берег — Шахтар

Карпати — Зоря

Верес — Буковина

Динамо — Оболонь

Кривбас — Кудрівка

ЛНЗ — Полісся

14-й тур

28.11.2026

Динамо — Чорноморець

Епіцентр — ЛНЗ

Шахтар — Буковина

Карпати — Полісся

Оболонь — Зоря

Лівий Берег — Колос

Кудрівка — Харків

Кривбас — Верес

15-й тур

05.12.2026

Полісся — Епіцентр

Шахтар — Кривбас

Оболонь — Карпати

Буковина — Чорноморець

Харків — Динамо

Зоря — Кудрівка

Верес — Лівий Берег

ЛНЗ — Колос

16-й тур

12.12.2026

Шахтар — Кудрівка

Карпати — Кривбас

ЛНЗ — Буковина

Лівий Берег — Динамо

Колос — Зоря

Верес — Харків

Полісся — Чорноморець

Оболонь — Епіцентр

17-й тур

27.02.2027

ЛНЗ — Карпати

Оболонь — Буковина

Динамо — Верес

Кривбас — Зоря

Кудрівка — Лівий Берег

Харків — Полісся

Колос — Чорноморець

Шахтар — Епіцентр

18-й тур

06.03.2027

Буковина — Карпати

Колос — Динамо

Зоря — Полісся

Лівий Берег — Кривбас

Шахтар — Харків

Верес — Епіцентр

Оболонь — Кудрівка

Чорноморець — ЛНЗ

19-й тур

13.03.2027

Динамо — Буковина

Харків — Зоря

Карпати — Лівий Берег

Верес — ЛНЗ

Епіцентр — Кудрівка

Полісся — Шахтар

Кривбас — Чорноморець

Оболонь — Колос

20-й тур

20.03.2027

Зоря — Верес

Лівий Берег — Чорноморець

Оболонь — Харків

Кудрівка — Полісся

ЛНЗ — Динамо

Колос — Кривбас

Буковина — Епіцентр

Шахтар — Карпати

21-й тур

03.04.2027

Полісся — Лівий Берег

Харків — Кривбас

Кудрівка — Верес

Оболонь — ЛНЗ

Карпати — Колос

Чорноморець — Шахтар

Епіцентр — Динамо

Зоря — Буковина

22-й тур

10.04.2027

Буковина — Харків

Верес — Карпати

Колос — Кудрівка

Кривбас — Полісся

ЛНЗ — Шахтар

Оболонь — Чорноморець

Лівий Берег — Епіцентр

Динамо — Зоря

23-й тур

17.04.2027

Шахтар — Верес

Кудрівка — ЛНЗ

Полісся — Буковина

Кривбас — Оболонь

Епіцентр — Колос

Харків — Чорноморець

Карпати — Динамо

Зоря — Лівий Берег

24-й тур

24.04.2027

Буковина — Кудрівка

Динамо — Полісся

ЛНЗ — Кривбас

Верес — Оболонь

Колос — Шахтар

Чорноморець — Зоря

Епіцентр — Карпати

Лівий Берег — Харків

25-й тур

01.05.2027

Оболонь — Полісся

ЛНЗ — Лівий Берег

Кривбас — Буковина

Колос — Верес

Карпати — Чорноморець

Харків — Епіцентр

Зоря — Шахтар

Кудрівка — Динамо

26-й тур

08.05.2027

Харків — ЛНЗ

Динамо — Кривбас

Шахтар — Оболонь

Полісся — Колос

Чорноморець — Верес

Епіцентр — Зоря

Кудрівка — Карпати

Буковина — Лівий Берег

27-й тур

15.05.2027

Кривбас — Епіцентр

Лівий Берег — Оболонь

Колос — Буковина

Чорноморець — Кудрівка

Динамо — Шахтар

Карпати — Харків

ЛНЗ — Зоря

Верес — Полісся

28-й тур

22.05.2027

Оболонь — Динамо

Харків — Колос

Епіцентр — Чорноморець

Шахтар — Лівий Берег

Зоря — Карпати

Буковина — Верес

Кудрівка — Кривбас

Полісся — ЛНЗ

29-й тур

29.05.2027

Колос — Лівий Берег

Чорноморець — Динамо

ЛНЗ — Епіцентр

Буковина — Шахтар

Полісся — Карпати

Зоря — Оболонь

Харків — Кудрівка

Верес — Кривбас

30-й тур

04.06.2027

Чорноморець — Буковина

Епіцентр — Полісся

Кривбас — Шахтар

Карпати — Оболонь

Динамо — Харків

Кудрівка — Зоря

Лівий Берег — Верес

Колос — ЛНЗ