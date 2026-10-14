"Это лишнее": бывшая звезда Шахтера отреагировал на слухи о Туране

На протяжении нескольких дней в медиапространстве продолжается обсуждение будущего главного тренера донецкого Шахтера. Бывший футболист "горняков" Александр Кучер прокомментировал влияние этой ситуации на команду.

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины отметил, что команде не стоит обращать внимание на эти разговоры. Своими мыслями Александр Кучер поделился в интервью 24 Каналу.

Что сказал Кучер о Туране и Шахтере

По словам бывшего тренера Днепра-1 и Черноморца, футболисты должны абстрагироваться от подобных разговоров.

Это лишнее, лучше такие новости не читать. Но думаю, что возможен определенный интерес к тренеру со стороны сборной Турции, но в команде нужно закрывать на это глаза,

– отметил Кучер.

Эксперт добавил, что, по его мнению, турецкий специалист все же продолжит карьеру именно во главе действующего чемпиона Украины.

Сам тренер, Арда Туран, понимает, что он находится в таком клубе, как Шахтер, и уходить в сборную в середине сезона было бы нелогично. Считаю, что Арда останется в Шахтере и будет работать,

– подытожил Александр Кучер.

Уже в среду, 14 октября, "горняки" сыграют матч второго тура Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

На днях стало известно, что незадолго до матча в еврокубке Арда Туран посетил Турцию.

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Отметим, что цвета греческого клуба представляет бывший полузащитник Шахтера Александр Зубков. На данный момент 30-летний украинец не является основным игроком команды. На счету Зубкова один гол и одна голевая передача в восьми матчах за АЕК.

Чтобы пробиться в раунд плей-офф, Шахтеру нужно финишировать в турнирной таблице не ниже 24-го места. В частности, клубы, занявшие по итогам группового этапа первые восемь мест, выйдут в 1/8 финала. В то же время команды с 9-й по 24-ю позицию будут играть в 1/16 финала.