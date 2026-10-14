Ексзахисник Шахтаря та збірної України зазначив, що колективу не варто звертати увагу на ці розмови. Своїми думками Олександр Кучер поділився в інтерв’ю 24 Каналу.

Що сказав Кучер про Турана та Шахтар

За словами колишнього тренера Дніпра-1 та Чорноморця, футболісти мають абстрагуватись від подібних розмов.

Це зайве, краще такі новини не читати. Але гадаю, що можливий певний інтерес до тренера з боку збірної Туреччини, але в колективі потрібно закривати на це очі,

– зазначив Кучер.

Експерт додав, що, на його думку, турецький фахівець усе ж продовжить кар’єру саме на чолі чинного чемпіона України.

Сам тренер, Арда Туран, розуміє, що він перебуває у такому клубі як Шахтар і посеред сезону піти у збірну буде нелогічно. Вважаю, що Арда залишиться у Шахтарі та буде працювати,

– підсумував Олександр Кучер.

Уже у середу, 14 жовтня, "гірники" зіграють матч другого туру Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Днями стало відомо, що незадовго до матчу в єврокубку Арда Туран відвідав Туреччину.

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Зазначимо, що кольори грецького клубу представляє колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков. Наразі 30-річний українець не має статусу основного футболіста команди. На рахунку Зубкова один гол та один асист у восьми матчах за АЕК.

Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.