Єдиний представник України в основному раунді євросезону ще ніколи не зустрічався з цим суперником в офіційних матчах. Новим для команди турецького наставника Арди Турана є й номінально домашній стадіон, яким у цьому сезоні Ліги чемпіонів став лондонський "Стемфорд Бридж".

Попри це, український клуб підходить до другого туру головного континентального турніру на відверто позитивній ноті: перше місце у чемпіонаті та наявність залікового балу у таблиці єврокубка.

Схожу динаміку має АЕК, який лише одним очком поступається лідеру чемпіонату Греції Панатінаїкосу, а Лігу чемпіонів розпочав з домашньої перемоги над австрійським клубом ЛАСК (1:0).

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу у перспективах матчу Шахтар – АЕК розібрався колишній захисник Шахтаря та збірної України Олександр Кучер, який у період ігрової кар'єри записав до свого активу 45 матчів у Лізі чемпіонів.

Чи зможе Шахтар перемогти АЕК

Олександре Миколайовичу, які ваші очікування від поєдинку Шахтар – АЕК?

Вважаю, що буде дуже цікава гра. Ми бачимо, що АЕК – команда, яка, крім Суперкубка Греції, поки що не програвала у цьому сезоні. У чемпіонаті у них були дві виїзні нічиї, а всі домашні матчі залишалися за цією командою.

Так, зараз для АЕКу матч буде виїзним, але насправді й для Шахтаря теж. Тому очікую цікавої гри. Раніше проводили матчі у Польщі чи Німеччині, тепер – "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Подивимось, якою буде підтримка, і як будемо виглядати.

Шахтар тривалий час грає всі матчі на виїзді, і це також дає певний досвід. Враховуючи минулий матч у Лізі чемпіонів, очікуємо на перемогу. У грі проти ПСВ (1:1) наша команда дуже сподобалася, тож сподіваюся лише на перемогу.

Футболісти Шахтаря у матчі проти ПСВ / Фото Шахтаря

Чи мала вплив на форму Шахтаря пауза на ігри збірних

Чи змінилася форма Шахтаря за минулі п'ять тижнів, які пройшли після зустрічі з ПСВ?

Зараз у нас була велика пауза на ігри збірних. Уже потім Шахтар переконливо обіграв Верес (3:0), але ми бачили, що у команди з Рівного було вилучення у першому таймі. Проти Шахтаря грати у повному складі важко, а вдесятьох – це великий гандикап для суперника.

Цей матч брати за основу для оцінки не потрібно, тож важко визначити, у якому фізичному стані перебувають футболісти Шахтаря. Побачимо уже у матчі проти АЕКа і тоді зможемо оцінити те, як вони вийшли з цієї паузи.

Багато хто залишився у клубі під час міжнародної паузи, але понад десять футболістів Шахтаря літали до різних збірних. Найбільше ми слідкували за українцями: Валерієм Бондарем, Миколою Матвієнком, Дмитром Різником, Єгором Назариною та Олегом Очеретьком. Чи вистачить штабу Арди Турана часу, щоб повернути українців у потрібний стан?

Має вистачити, адже і в збірній була ротація. Футболісти не грали усі матчі та по 90 хвилин. Повинні відновитись. Бачимо, що в УПЛ тренер дав Очеретьку відпочити. Гадаю, що гравці (збірної України – 24 Канал) підійдуть в оптимальних кондиціях до гри Ліги чемпіонів.

Чи стане матч другого туру ключовим для Шахтаря у Лізі чемпіонів

Під час ігрової кар'єри ви грали у Лондоні, зокрема й на стадіоні Челсі. Чи має "Стемфорд Бридж" свої особливості?

Це гарна арена, там дуже приємно грати. Якщо буде підтримка, то тоді враження від неї лише подвояться. Виступати на таких стадіонах, а це й при заповнених трибунах – отримувати задоволення.

Після матчу проти греків на Шахтар очікують Інтер, Спортінг, Фенербахче, Слован, РБ Лейпциг та Реал. Певно, лише словацька команда у Європі має нижчий статус, ніж опонент з Греції. Потенційні чотири очки після стартових двох матчів можна розглядати, як необхідний крок у топ-24?

Не люблю стрибати та дивитися наперед, адже результат побачимо лише після фінального свистка. До гри не бачу сенсу казати, що ми перемогли. Тут головне готуватись відповідально від матчу до матчу.

У таких турнірах, як Ліга чемпіонів, не буває прохідних суперників. Якщо хочемо перемагати та потрапляти до першої групи команд, які боротимуться далі за трофей – треба віддавати максимум зусиль.

Чи впливає на результат невизначеність щодо майбутнього Турана

У медіа активно обговорюють майбутнє Турана. Чи читають подібні новини футболісти та як зазвичай реагують?

Це зайве, краще такі новини не читати. Але гадаю, що можливо певний інтерес до тренера зі сторони збірної Туреччини, але в колективі потрібно закривати на це очі.

Сам тренер, Арда Туран, розуміє, що він перебуває у такому клубі як Шахтар і посеред сезону піти у збірну буде нелогічно. Вважаю, що Арда залишиться у Шахтарі та буде працювати.



Арда Туран / Фото ФК Шахтар

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