Після стартового туру головного єврокубка обидві команди мають різні результати, тож наступна зустріч може вплинути на їхнє становище в турнірній таблиці. "Гірники" підходять до поєдинку у ЛЧ після переконливої перемоги в чемпіонаті України, передає 24 Канал.

Коли та де відбудеться матч Шахтар – АЕК

Матч між донецьким Шахтарем та АЕКом з Афін відбудеться у середу, 14 жовтня. Команди зустрінуться в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Українські вболівальники зможуть переглянути поєдинок на платформі MEGOGO. Трансляцію покаже телеканал Футбол 1. Матч буде доступний за передплатами "Спорт" та в усіх пакетах MEGOPACK.

У першому турі Шахтар на виїзді зустрівся з нідерландським ПСВ та зіграв унічию з рахунком 1:1. АЕК розпочав єврокубкову кампанію з перемоги над австрійським ЛАСК із мінімальним рахунком 1:0.

З якими результатами Шахтар та АЕК підходять до гри

У чемпіонаті Греції АЕК також демонструє конкурентні результати. Команда посідає друге місце, відстаючи на одне очко від лідера Панатінаїкоса.

Шахтар натомість успішно виступає в українській Прем'єр-лізі. Перед єврокубковим матчем донеччани розгромили у Рівному Верес із рахунком 3:0 та очолили турнірну таблицю УПЛ.

За результатами стартового туру Ліги чемпіонів АЕК має три очки, тоді як Шахтар здобув один бал. Тож для українського клубу зустріч із греками стане нагодою покращити турнірне становище та наблизитися до боротьби за вихід у наступний раунд.