Шахтар зіграє формально домашній матч на лондонському стадіоні "Стемфорд Бридж", повідомляє 24 Канал. Гра розпочнеться о 22:00 та буде доступна для перегляду в Україні.

Шахтар зіграє другий матч у Лізі чемпіонів

Офіційним мовником єврокубків УЄФА в Україні є медіасервіс MEGOGO, який транслюватиме гру Шахтар – АЕК.

Переглянути поєдинок "гірників" у межах Ліги чемпіонів можна на OTT-платформі медіасервісу за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Матчу Шахтаря також передуватиме студія MEGOGO у форматі 3+2 з ведучим Сергієм Лук'яненком. До нього в студії доєднаються легендарний футболіст, а нині футбольний функціонер Олександр Головко та блогер Олег Маслюк.

Коментаторами другого матчу "гірників" у цьогорічній Лізі чемпіонів стануть Віталій Кравченко та Олександр Мельниченко.

Як Шахтар виступає у Лізі чемпіонів

У межах нового сезону Ліги чемпіонів відбувся тільки один тур, за підсумками якого Шахтар посідає 18-те місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, 10 вересня українці здобули нічию на виїзді проти нідерландського клубу ПСВ. Водночас АЕК набрав три очки завдяки мінімальній звитязі у грі проти ЛАСКа.

Для Шахтаря це буде перша офіційна зустріч з афінським клубом. У 2023 році клуби зіграли товариський матч, який завершився прикрою поразкою донеччан з рахунком 5:0.

Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.