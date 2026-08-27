Підопічні Арди Турана дізналися суперників на "етапі ліги" головного єврокубка континенту. Коли донеччани стартують у Лізі чемпіонів, розповідає 24 Канал.
Суперники Шахтаря у Лізі чемпіонів
"Гірники" зіграють проти восьми суперників в основному етапі Ліги чемпіонів-2026/27. Донецькому клубу протистоятимуть Реал, Інтер, лісабонський Спортінг, ПСВ, Фенербахче, РБ Лейпциг, афінський АЕК та Слован із Братислави.
Шахтар пробився напряму в основний етап Ліги чемпіонів. "Гірникам" допомогли осічки конкурентів в інших європейських чемпіонатах, які не стали переможцями своїх внутрішніх першостей.
Домашні матчі Ліги чемпіонів Шахтар проводитиме в Лондоні. Поєдинки "гірників" прийматиме стадіон Челсі – "Стемфорд Брідж".Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Розклад матчів Шахтаря у ЛЧ
Повний календар матчів Шахтаря буде опублікований до 30 серпня 2026 року. Перші поєдинки "етапу ліги" відбудуться вже у вересні, а завершиться ця стадія наприкінці січня 2027-го.
Розклад турів Ліги чемпіонів-2026/2027:
|Тур
|Дати
|1 тур
|8 – 10 вересня
|2 тур
|13 – 14 жовтня
|3 тур
|20 – 21 жовтня
|4 тур
|3 – 4 листопада
|5 тур
|24 – 25 листопада
|6 тур
|8 – 9 грудня
|7 тур
|19 – 20 січня
|8 тур
|27 січня
Для виходу у плей-оф Шахтарю необхідно завершити "етап ліги" не нижче 24-го місця. Якщо ж "гірники" фінішують у топ-8, то напряму вийдуть до 1/8 фіналу без участі у стиковому раунді.