Подопечные Арды Турана узнали соперников на групповом этапе главного европейского кубка континента. Когда дончане начнут выступление в Лиге чемпионов, рассказывает 24 Канал.
Соперники Шахтера в Лиге чемпионов
"Горняки" сыграют против восьми соперников в основном этапе Лиги чемпионов-2026/27. Донецкому клубу будут противостоять Реал, Интер, лиссабонский Спортинг, ПСВ, Фенербахче, РБ Лейпциг, афинский АЕК и Слован из Братиславы.
Шахтер напрямую пробился в основной этап Лиги чемпионов. "Горнякам" помогли осечки конкурентов в других европейских чемпионатах, которые не стали победителями своих внутренних первенств.
Домашние матчи Лиги чемпионов Шахтер будет проводить в Лондоне. Матчи "горняков" примет стадион Челси – "Стэмфорд Бридж".Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Расписание матчей Шахтера в ЛЧ
Полный календарь матчей Шахтера будет опубликован до 30 августа 2026 года. Первые матчи группового этапа состоятся уже в сентябре, а завершится эта стадия в конце января 2027 года.
Расписание туров Лиги чемпионов-2026/2027:
|Тур
|Даты
|1 тур
|8 – 10 сентября
|2-й тур
|13 – 14 октября
|3-й тур
|20–21 октября
|4-й тур
|3–4 ноября
|5-й тур
|24 – 25 ноября
|6-й тур
|8–9 декабря
|7-й тур
|19–20 января
|8-й тур
|27 января
Для выхода в плей-офф Шахтеру необходимо завершить "этап лиги" не ниже 24-го места. Если же "горняки" финишируют в топ-8, то напрямую выйдут в 1/8 финала без участия в стыковочном раунде.